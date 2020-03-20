شكرا لقرائتكم المصري يناشد الشباب بمساعدة كبار السن وقضاء احتياجاتهم لمنعهم من النزول للشوارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناشدت الصفحة الرسمية للنادي المصري البورسعيدي علي تويتر ، جميع الشباب بمساعدة كبار السن وقضاء احتياجاتهم لمنعهم من النزول للشوارع ضمن خطة محاربة وباء كورونا القاتل وكتبت الصفحة:"‏وعيًا من ‎المصري بأن معركة مواجهة وباء كورونا في العالم معركتنا جميعًا، نناشد الجميع بمساعدة اباءنا من كبار السن في تلبية احتياجتهم .. معًا سننتصر!

من ناحية أخرى ، تلقى مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية خطاباً رسمياً من مجلس إدارة منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين وذلك لتهنئة النادي المصري وجماهيره الغفيره بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على انشاء النادي المصري ، وخلال الخطاب تمنى مجلس ادارة المنطقة دوام التوفيق لمجلس ادارة النادي المصري على كافة الأصعدة والمجالات.

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بعيدا عما سبق، قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة طارق العشري وبعد التنسيق مع المدير الرياضي عبد الظاهر السقا تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقرر إقامته في السابعة مساء الثلاثاء الماضي على الاستاد ليوم واحد ، وذلك لإتاحة الفرصة لإدارة النادي المصري بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذي للنادي لإجراء عمليات التطهير لكافة المرافق والأدوات والمستلزمات الرياضية التي يستخدمها الفريق خلال تدريباته اليومية.

كانت إدارة النادي المصري قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية تطبيقا لسياسة الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن بين تلك الإجراءات ايقاف تدريبات كل الفرق ومدارس وأكاديميات الألعاب الرياضية المختلفة ، بالإضافة إلى إغلاق فرع النادى المصرى الضواحى 1، وكذلك عدد من الإجراءات التي تهدف للحد من اختلاط العاملين بالنادى