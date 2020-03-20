الحمام يستأنف تدريباته الثلاثاء استعدادًا للممتاز ب

قرر الجهاز الفني لفريق الحمام العودة للتدريبات الكرة يوم الثلاثاء المقبل بدلا من غد "السبت" استعدادا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني الكروي. دوري القسم الثاني الكروي. يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة. الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة. كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس.

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