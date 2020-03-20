شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: شائعات إصابة اللاعبين بفيروس كورونا "سخيفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي استيائه الشديد من الشائعات التي تطارد اللاعبين في الفترة الأخيرة وتؤكد إصابتهم بفيروس كورونا القاتل .

وقال المنياوي في تصريحات خاصة ل الخليج 365:" هذه الفترة تتطلب أن يضع الناس لسانهم في فمهم ..قلوب البشر لاتتحمل قسوة مايحدث ..فلسنا بحاجة لقساوة أشد من الأزمة الحالية ".

وتابع مدير الكرة بالاسماعيلي:" لماذا تخرج شائعات إصابة اللاعبين بفيروس كورونا .. هم بشر ولديهم عائلات ومحبين لا تتحمل مثل هذه الشائعات السخيفة "

وفي وقت سابق، أكد سعفان الصغير مدرب حراس فريق الإسماعيلى، أنه لا صحة لإصابة الثنائى محمد صادق ومحمد مجدى لاعبا الدراويش بفيروس كورونا، أثناء تواجد اللاعبين مؤخرا في رحلة المغرب لمواجهة الرجاء المغربى في البطولة العربية.

وقال الصغير إن البعثة فوجئت بإنتشار شائعة حول إصابة صادق ومجدى بفيروس كورونا وهو ما أثر سلبا على البعثة وتسبب في حالة من القلق الشديد لأسر اللاعبين.

وتابع مدرب الحراس انه لا صحة لما يتردد حول إصابة صادق ومجدى بفيروس كورونا، مطالبا مروجى الشائعات بالتوقف عن هذا الأمر لأنهم تسببوا في حزن وقلق أسر اللاعبين قبل أن يطمئنوا عليهم، معلقا:" اتقوا الله فيما تكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعى".

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وكان الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، تحدث عن حقيقة إصابة أحد اللاعبين المصريين بالكورونا.

وقال محمد سلطان في تصريحات تليفزيونية: ": لا صحة لاصابة أحد اللاعبين المصريين بفيروس كورونا".

وتابع: " لا صحة لما يتردد بإصابة أي لاعب ولم يتعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا فى الدورى المصرى.".

وتطرق سلطان، عن ملف تمديد فترة إيقاف الكرة المصرية، وقال ": "معدل انتشار فيروس كورونا في مصر يحسم عودة الدوري".. وتابع: "التغذية السليمة وبرامج التدريب الفردية هما سلاح الرياضيين للحفاظ علي لياقتهم البدنية".

وكانت اللجنة الطبية ألزمت الهيئات الرياضية (الأندية / مراكز شباب) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية : تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة ـ صابونة خاصة) للاستخدام الشخصى لكل فرد . توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات . التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف. تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر . تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التى يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد . انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية