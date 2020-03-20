رياضة | ريال مدريد يرغب في الحصول على لاعب أرسنال الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرغب في الحصول على لاعب أرسنال الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن رغبه نادي ريال مدريد الإسباني، في الحصول على خدمات الشاب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال خلال الفترة المقبلة.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يجهز عرض ضخم بقيمة 70 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات جابرييل مارتينيلي، لاعب آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، فإن ريال مدريد يحاول إغراء أرسنال بمنحة داني سيبايوس، ضمن بنود الصفقة، من أجل ضمن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.