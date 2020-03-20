رياضة | أفشة: الأهلي "نعمة" ومن لا يستغلها "مخطئ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفشة: الأهلي "نعمة" ومن لا يستغلها "مخطئ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أنه لم يحصل على مقابل مادي في الأهلي مثلما حصل في بيراميدز.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم أحصل على مقابل مادي في الأهلي مثل بيراميدز، فهناك أمور أهم بكثير".

وتابع :"لولا الأهلي لن انضم لمنتخب مصر ولن أحصل على الشهرة، أنا في نعمة ومن لا يستغلها سيكون مخطئ".

وزاد :"والدي أول من هنأني عقب التوقيع للأهلي، وعقب ذهابي للمنزل قمت بذبح ووجدت احتفال في بلدتي والجميع كان سعيد للغاية".

وأتم :"أحب الكابتن محمود الخطيب وفي أول مقابلة لي تمنى لي التوفيق وكنت سعيد للغاية".

