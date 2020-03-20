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اقتراحات لاستكمال الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتراحات لاستكمال الدوري الإنجليزي

الجمعة 20 مارس 2020

اقتراحات لاستكمال الدوري الإنجليزي

متابعات الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اقتراح جديد لاستكمال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي توقفت بسبب انتشار فيروس مؤخرا.

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وكانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلنت تعليق المنافسات حتى يوم 4 أبريل/نيسان المقبل، قبل أن يتم تمديد المدة حتى نهاية الشهر ذاته.

 

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي على استعداد لاستكمال منافسات البريمييرليج خلال الصيف المقبل ولكن بدون جماهير.

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