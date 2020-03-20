شكرا لقرائتكم مرتضى منصور:الـ" var " زى دكتور الأشعة والناس مرعوبة منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شبه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك تقنية حكم الفيديو في الدورى المصرى الـ" var " بدكتور الأشعة موضحا أن هناك بعض الأشخاص مرعوبة منه. أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" الفار زى دكتور الأشعة والناس مرعوبة منه ومعادش حد يقدر يلعب في أي حاجة". Advertisements تابع رئيس الزمالك" ليه الزمالك من سنة 48 بكل قوته حصل على 12 دورى و 13 بطولة قارية لان الزمالك يتوج ببطولات بالحكام الأجانب وليس المصريين".

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