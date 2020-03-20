شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تجديد عقد حازم إمام قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن وجود لجنتى الانضباط والتظلمات في مقر اتحاد الكرة يفقدهما المصداقية. تحدث مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك عن تجديد عقد حازم إمام قائلا :" سنجدد عقد حازم إمام قريبا مثل محمود علاء". تابع رئيس الزمالك" ليه الزمالك من سنة 48 بكل قوته حصل على 12 دورى و 13 بطولة قارية

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