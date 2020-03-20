شكرا لقرائتكم والدة مجدي قفشة: الكبدة والملوخية أكلة ابنى المفضلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت والدة نجم الأهلي الشهير : "حنية محمد للجميع أنا وأبوه وأخواته علشان كده ربنا بيحبب فيه الناس كلها". Advertisements أضافت أنه من صغره وهو يعشق كرة القدم ويحب أصدقائه بالجميع ولم يكن له صديق واحد بل الكثيرين. تابعت أن حياته كلها كرة القدم لدرجة أنه كان ينام والكرة بيده، مشيرة الى أن الكبدة والملوخية والأرز أحب الأكلات التي يعشقها ابنها منذ الصغر.

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