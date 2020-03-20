شكرا لقرائتكم قفشة: نفسي أقابل الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن اللاعبين كانت لديهم الرغبة في مواجهة الزمالك في القمة التي شهدت انسحاب الغريم التقليدي لرغبتهم في الرد بالملعب على خسارة السوبر المصري.

أوضح نجم الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغهم عقب المباراة بحظر اعلامي كامل وغرامة نصف مليون جنيه لأي لاعب يتحدث لوسائل الإعلام قبل مباراة صن داونز رغبة منه في استمرار حالة التركيز الخاصة بالمواجهة التي خضناها.

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وقال قفشة منذ أن علمت بمواجهتنا لصن داونز السابقة بأبطال أفريقيا وأنا متعطش لفكرة اللعب أمامهم لتأكيد جدارتنا عليهم بالرغم من انني لم أشارك في المباراة التي خسرها الفريق في المواجهة السابقة.

وتحدث قفشة عن عدد من اللاعبين بالأهلي وعلى رأسهم محمود كهربا الذي يراه ليس لديه أية ضغوط خلال الفترة الحالية كما أنه رغب في التواصل مع امام عاشور للاعتذار الى وليد سليمان بعد الواقعة الأخيرة في مباراة السوبر حتى يرتضي جميع الأطراف.