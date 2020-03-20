شكرا لقرائتكم قفشة: عاتبت عبد الله جمعة على احتفاله أمام جماهير الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن عبد الله جمعه تقبل حديثي معه لأنه صديقي وأخي من فترة طويلة مؤكداً أن لاعب الزمالك اكد أنه توجه لجماهير الأهلي لأنه تعرض للشتائم خلال مباراة السوبر المصري وهو ما دفعه للذهاب اليهم.

وقال ان عبد الله جمعه لاعب وصديق على المستوى الشخصي ترافقنا كثيرا في انبي والمنتخب الوطني وبالتالي العلاقة بيننا قوية للغاية.