شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: انا سعيد جدا بقرارات لجنة الاستئناف بشأن عقوبات السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بقرارات لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة على عقوبات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر قناة الزمالك:"مافعلته لجنة الاستئناف اليوم جعلني سعيدا جدا و لقد وقعوا في الفخ، في البداية لجنة الاستئناف أوضحت عدم وجود أي وقت لعقد اجتماعها فكيف اجتمعت بشكل مفاجئ وأين اجتمعت؟".

Advertisements

وتابع مرتضى منصور قائلا: "الأمر الثاني وهو الأهم إن لائحة المسابقات تنص على عدم اعتبار أي فريق منسحب أو يتقرر خصم أي نقاط من رصيده، إلا بعد التحقيق مع مسؤوليه وهذا لم يحدث و لجنة التظلمات لم تحقق في أسباب عدم وصول الزمالك للملعب وبالتالي خالفت اللوائح بالفعل ورغم حزني من القرارت إلا أنني شعرت بالسعادة بسبب وقوعهم في هذا الفخ و كنت متخوفا أن يدعونا لتحقيق "أي كلام" وفي النهاية يتخذون قراراتهم، لأنه وقتها ستُطبق اللائحة بالفعل، ولكن الآن لم يحققوا في أي شيء وبالتالي أي محامي صغير سيفوز عليهم في القضية وسنذهب إلى المحاكم وسنحصل على حقوقنا و لن نترك حق الزمالك ولن يقدر أي شخص على خصم أي نقاط من الزمالك".

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.