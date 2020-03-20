شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك نادى بطولات بالحكم الأجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض بمقدروه الحصول على البطولات حال وجود التحكيم الأجنبي وليس المصري. أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" نادى الزمالك بيكسب بطولات لما يكون فيه حكم أجنبى مش مصري والدليل حصولنا على السوبر في الإمارات بجكم اجنبى وكذلك الكونفدرالية ". تابع رئيس الزمالك: " ليه الزمالك من سنة 48 بكل قوته حصل على 12 دورى و 13 بطولة قارية.

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