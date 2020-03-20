شكرا لقرائتكم قفشة: فايلر لم يحضر لضربات الجزاء قبل السوبر أمام الزمالك ونفسي صالح يرجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن اللاعبين الذين شاركوا في تسديد ضربات الجزاء رفعوا أيديهم بعد طلب المدرب من اللاعبين من القادر على التسديد بعد الاحتكام لضربات الجزاء ورفعنا أيدينا نحن الخمسة لكن التوفيق غاب عن البعض.

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أوضح مجدي قفشة أنه يكره المباريات التي تنتهي بضربات الجزاء لأنه ربما يكون ليس سعيد الحظ فيها، مشدداً على أنه لم يخاف من الانضمام بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين خاصة وأن الفريق به نجوم كبار في نفس المركز.

تابع صانع ألعاب الأهلي: "لم أقلق نهائياً في فكرة بتواجد النادي الأهلي، وأتمنى عودة صالح جمعه لتشكيلة الأهلي لكنني لا أستطيع نصحه لأنه أكبر مني سناً وعشنا مع بعضنا كثيراً بسبب زمالتي لعبد الله".