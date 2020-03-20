شكرا لقرائتكم مجدي قفشة: هددونى فى بيراميدز علشان أروح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن السعيد لاعب كبير يستمتع أي لاعب بجواره بطريقة لعبه السهلة والتي هي صعبة للغاية أن ينفذها لاعب آخر.

تابع أن عبد الله السعيد أفضل لاعب لعب بجواره وأن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي يقوم بدور مهم في بناء هجمة الفريق الأحمر في المباريات التي يخوضها الفريق.

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وكشف مجدي قفشة حديثه مع أحمد حسن الذي أكد أنه سيلعب للأهلي خلال فترة التأهيل التي كان يخوضها في فريق بيراميدز وقتها.

وأكد أن ديسابر المدير الفني لبيراميدز وقتها طلب منه وقتها اللعب للزمالك حتى يتمم اتفاقه لاستقدام إبراهيم حسن، وهو الأمر الذي رفضته نهائياً ودخلنا في مرحلة تحدي قبل غلق باب الانتقالات بساعات.

وقال قفشة ان مسئولي بيراميدز هددوه بعدم صرف مستحقاته المتبقية حتى أوقع للزمالك الا أنني رفضت وكان الأمر في النهاية انتقالي للقلعة الحمراء.