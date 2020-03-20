شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب بمنع الشيشة من المقاهى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بمنع الشيشة من المقاهى تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح. أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك:" حجر الشيشة بـ 50 سيجارة وهيضركم عيب لما نشوف البنات بتشرب شيشة لازم الدولة تطلع قرار بمنع الشيشة نهائي". تابع رئيس الزمالك" ليه الزمالك من سنة 48 بكل قوته حصل على 12 دورى و 13 بطولة قارية لان الزمالك يتوج ببطولات بالحكام الأجانب وليس المصريين".

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