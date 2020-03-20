شكرا لقرائتكم نادر شوقى: المقابل المادى العائق الوحيد أمام الجونة لضم شريف إكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادر شوقى مدير الشركة المسؤولة عن فريق الجونة أن العائق الوحيد في ضم شريف إكرامى حارس مرمى فريق الاهلى هو المقابل المادى .

وأوضح نادر شوقى خلال تصريحات تلفزيونية أنه يوجد علاقة صداقة بينه وبين شريف إكرامى و لكن سقف التعاقدات في فريق الجونة لم يتم كسره أما عن الرغبة فهي متبادلة بين الجونة وإكرامى في التعاقد معه والموافقة على تخفيض الراتب الخاص به أمر خاصة بإكرامى فقط .

قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

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يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد علي التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي علي مدار سنوات طويلة، وكان عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجاً للعطاء والإخلاص فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب ثم أعلن النادى الأهلى تجديد تعاقد لاعبه وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين خلال الجلسة المنعقدة بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح.

أما شريف إكرامى فقد قال فى تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر" :فى البداية أود أن أشكر مسئولى النادى الأهلى سواءً كانت رغبتهم استمرارى داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم فى ما هو قادم، شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمى ومدير فنى تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشوارى داخل جدران النادي".

وأضاف: "لم أكن أنوى مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادى الأهلي، لكن فى نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة، على رغبتى فى التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافى والتزامى الكامل، مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتى داخل النادي"، وقال شريف: "صراع معنوى شديد أجبرنى على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادى الذى بداخلى ذكرى جميلة فى كل ركن من أركانه، والفريق الذى لم أتخيل أن أحمى عرينا آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزى بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتنى كثيرا على اتخاذ القرار".