شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك ولجنة التظلمات مش هتقدر تخصم نقطة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن لجنة التظلمات لم تحقق في أسباب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب مباراة القمة أمام الأهلى.

أضاف مرتضى منصور: "لجنة التظلمات لم تحقق في أسباب عدم وصول الزمالك لملعب المباراة ولن تقدر على خصم أي نقاط من الزمالك".

تابع رئيس الزمالك: "ولن نترك حق الزمالك ولائحة المسابقات واضحة وتنص على عدم اعتبار أي فريق منسحب أو خصم منه أي نقاط إلا بعد التحقيق".