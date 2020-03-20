شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك ولجنة التظلمات مش هتقدر تخصم نقطة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن لجنة التظلمات لم تحقق في أسباب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب مباراة القمة أمام الأهلى.
أضاف مرتضى منصور: "لجنة التظلمات لم تحقق في أسباب عدم وصول الزمالك لملعب المباراة ولن تقدر على خصم أي نقاط من الزمالك".
تابع رئيس الزمالك: "ولن نترك حق الزمالك ولائحة المسابقات واضحة وتنص على عدم اعتبار أي فريق منسحب أو خصم منه أي نقاط إلا بعد التحقيق".
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