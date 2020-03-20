شكرا لقرائتكم قفشة: عبد الحفيظ قالى عايزينك فى الأهلي 4 مرات لما كنت فى الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "عبد الحفيظ قال لي عايزينك في الأهلي منذ أن كنت في الرجاء المطروحي وبعدها في كل الأندية التي لعبت لها".
أوضح لاعب الأهلي والمنتقل مؤخراً من نادي بيراميدز أنه يشعر بالفخر بتواجده بالقعلة الحمراء وأنه أكثر أهلاوى يعشق ناديه في الكون وأن انتمائه لم يعلن منذ فترات طويلة احتراماً لتواجدي بنادي انبي الذي لعبت له أكثر من 10 سنوات.
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