شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ماذا فعل شيكابالا لتتم معاقبته اشمعنى معلول والشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعجب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك من معاقبة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى.
أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ماذا فعل شيكابالا لتتم معاقبته ؟ ما فعله لاعب الزمالك فعله من قبل حسين الشحات ومعلول ولم يتعرضا للعقوبة".
تابع رئيس الزمالك" ليه الزمالك من سنة 48 بكل قوته حصل على 12 دورى و 13 بطولة قارية لان الزمالك يتوج ببطولات بالحكام الأجانب وليس المصريين".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: ماذا فعل شيكابالا لتتم معاقبته اشمعنى معلول والشحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.