شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ماذا فعل شيكابالا لتتم معاقبته اشمعنى معلول والشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك من معاقبة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ماذا فعل شيكابالا لتتم معاقبته ؟ ما فعله لاعب الزمالك فعله من قبل حسين الشحات ومعلول ولم يتعرضا للعقوبة".

تابع رئيس الزمالك" ليه الزمالك من سنة 48 بكل قوته حصل على 12 دورى و 13 بطولة قارية لان الزمالك يتوج ببطولات بالحكام الأجانب وليس المصريين".