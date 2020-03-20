شكرا لقرائتكم مجدي قفشة يكشف هوية "مستر X" داخل النادى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن عم حارث شخصية لا يمكن لأحد أن يتجاهل دورها في القلعة الحمراء.
تابع نجم الأهلي انه عندما يدخل الى غرفة خلع الملابس ويرى أي لاعب كبير يتواجد بها قبل منه يشعر بالخجل من نفسه لذلك لا يوجد لاعب في الفريق الا ويشعر بالمسئولية.
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