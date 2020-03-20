شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: لو هتلغوا الدورى يبقى تلغوا بطولة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، المسئولين في اتحاد الكرة المصرى، أنه في حالة إلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم لابد أيضا الغاء بطولة السوبر المحلى .

وأوضح عدلى القيعى فى تصريحات تليفزيوينة لقناة الاهلى قائلا: "لا بد من استكمال بطولة الدورى المصرى دون حضور الجمهور لأنه يوجد مراكز لم تحسم في جدول ترتيب البطولة وهذا الأمر يتسبب فى وقيعة بين الأندية بسبب المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل".

توج نادي الزمالك بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي بفوزه عليه بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وحسم الزمالك نتيجة السوبر المصرى لصالحه بالفوز على الأهلى بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي من دون أهداف، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي وعلق عدلي القيعي عن تخفيض العقوبات على لاعبى الأهلى والزمالك فى أحداث السوبر المحلى قائلاً:"معندناش مشكلة تبقى زي ماهي، بس نعرف المعايير ايه هي وهما عملوا ايه؟ لازم مع كل حكم يبقى فيه أسباب".

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة ان عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب مباراة سوبر الاهلي و الزمالك ستظل كما هي بعد قبول لجنة التظلمات شكوي الزمالك شكلا ورفضه موضوعا.