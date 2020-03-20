شكرا لقرائتكم مجدى قفشة: الأهلى زى برشلونة واللى يلعب ليه يبقى فى أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن الالتازم الشديد داخل القلعة الحمراء ورغبة اللاعبين في البقاء لأطول فترة ممكنة يجعلني أتمنى التواجد لأطول فترة ممكنة. وقال هناك أمثلة كثيرة مثل وليد سليمان وغيرهم من اللاعبين يتواجدون بالفريق منذ سنوات ولا يرغبون في الرحيل عن النادي وهو الأمر الذي ينتقل للاعبين الأصغر بشكل تلقائي.

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