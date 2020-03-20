شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: هخصم من مستحقات اللاعيبين وهبعتها لبيت الخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على المبادرات التي أطلقها اللاعبون بشأن التبرع لمصابى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم وحصد آلاف الأرواح.
أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك: "أنا هخصم من مستحقاتك اللاعبين يوم الأحد زى ما هما عايزين والفلوس تتجمع ونبعتها لبيت الخير في جواب رسمي ما ينفعش نزايد على بعض".
تابع رئيس الزمالك" ليه الزمالك من سنة 48 بكل قوته حصل على 12 دورى و 13 بطولة قارية لان الزمالك يتوج ببطولات بالحكام الأجانب وليس المصريين".
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