شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: هخصم مستحقات اللاعبين لإرسالها فى الخير.. وسأجدد عقد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض بمقدروه الحصول على البطولات حال وجود التحكيم الأجنبي وليس المصري -وفقا لقوله-.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :"نادى الزمالك بيكسب بطولات لما يكون فيه حكم أجنبى مش مصري والدليل حصولنا على السوبر في الإمارات بجكم اجنبى وكذلك الكونفدرالية و ليه الزمالك من سنة 48 بكل قوته حصل على 12 دورى و 13 بطولة قارية.

وشبه مرتضى منصور تقنية حكم الفيديو في الدورى المصرى الـ" var " بدكتور الأشعة موضحا أن هناك بعض الأشخاص مرعوبة منه قائلا:"الفار زى دكتور الأشعة والناس مرعوبة منه ومعادش حد يقدر يلعب في أي حاجة".

وعلق رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على المبادرات التي أطلقها اللاعبين بشأن التبرع لمصابى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم وحصد آلاف الأرواح قائلاً:"أنا هخصم من مستحقاتك اللاعبين يوم الأحد المقبل زى ما هما عايزين والفلوس تتجمع ونبعتها لبيت الخير في جواب رسمي ما ينفعش نزايد على بعض".

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كما أشار رئيس قلعة ميت عقبة إلى لجنتى الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة قائلا:"وجود لجنتي الانضباط والتظلمات داخل مقر اتحاد الكرة يفقدهما مصداقيتهما، سنجدد عقد حازم إمام قريبا مثل محمود علاء".

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.

كما كشف مسئولو اتحاد الكرة ان عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب مباراة سوبر الاهلي و الزمالك ستظل كما هي بعد قبول لجنة التظلمات شكوي الزمالك شكلا ورفضه موضوعا.