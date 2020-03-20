شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: بيراميدز هددوني للانضمام للزمالك.. وعبد الحفيظ قال لي هنضمك 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي، أن عبد الله السعيد نجم بيراميدز والمنتخب الوطنى هو أفضل لاعب في مركز وسط الملعب مشيدا بأداءه وفنياته خاصة إنه لعب معه فى بيراميدز قبل انتقاله للقلعة الحمراء.

أضاف محمد مجدي أفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت أن عبد الله السعيد لاعب كبير ويستمتع أي لاعب باللعب بجواره بسبب طريقة لعبه السهلة والتي هي صعبة للغاية أن ينفذها لاعب آخر، تابع أن عبد الله السعيد أفضل لاعب لعب بجواره وأن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي يقوم بدور مهم في بناء هجمة الفريق الأحمر في المباريات التي يخوضها الفريق.

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وكشف مجدي أفشة حديثه مع الصقر أحمد حسن الذي أكد أنه سيلعب للأهلي خلال فترة التأهيل التي كان يخوضها في فريق بيراميدز وقتها وأكد أن ديسابر المدير الفني لبيراميدز وقتها طلب منه اللعب للزمالك حتى يتمم اتفاقه لاستقدام إبراهيم حسن، وهو الأمر الذي رفضته نهائياً ودخل معه في مرحلة تحدي قبل غلق باب الانتقالات بساعات وقال أفشة إن مسئولي بيراميدز هددوه بعدم صرف مستحقاته المتبقية حتى يوقع للزمالك إلا إنه رفض وكان الأمر في النهاية انتقالي للقلعة الحمراء.

كما أوضح أفشة أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أكد له قبل انضمامه للقلعة الحمراء برغبته في تواجدي بقلعة الجزيرة، أكثر من 4 مرات، أضاف: " سيد عبد الحفيظ قال لي عايزينك في الأهلي منذ أن كنت في الرجاء المطروحي وبعدها في كل الأندية التي لعبت لها"، مؤكداً أنه يشعر بالفخر بتواجده بالقعلة الحمراء وأنه أكثر أهلاوى يعشق ناديه في الكون وأن انتمائه لم يعلن منذ فترات طويلة احتراماً لتواجده بنادي انبي الذي لعبت له 11 سنة.