شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات متوقعة داخل الأندية في حالة إلغاء الدوري بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط حالة الحذر والاحتياطات التي يتخذها العالم كافة بسبب فيروس كورونا المستجد، فان هناك احتمالية لالغاء الدوري هذا الموسم في ظل تجميد نشاط الكرة في العالم كله بسبب انتشار الفيروس.

في حالة إلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا فان هناك عدة قرارات منتظر ان يتم تطبيقها داخل الأندية، وهي نفسها القرارات التي اتخذتها الأندية في العصر الحديث عندما تم الغاء الدوري بسبب مذبحة بورسعيد 2011 وبسبب ثورة يونيو 2013.

ومن أبرز القرارات المتوقع حدوثها تخفيض رواتب اللاعبين عن الموسم الحالي، حيث ستتفاوض الأندية مع لاعبيها بالتنازل عن جزء من مستحقات الموسم الحالي، لانه لم يكتمل، وهو نفس القرارر الذي طبقته الأندية مع لاعبيها موسمي 2011 و 2013.

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اما القرارالثاني المتوقع صدوره هو سرعة التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، حيث انه من الممكن ان يرحل اللاعب الذي لم يجدد لناديه حال إلغاء الموسم.

اما الحالة الثالثة فان الأندية ستجد نفسها في حالة إلغاء الدوري تبحث سريعا عن الاستعداد للموسم الجديد ما بين التعاقد مع لاعبين لتدعيم الصفوف ، وما بين التعاقد علي ملابس الفريق والمعسكر الاعدادي وغيرها من الأمور التي تقوم بها في الفترات الصيفية قبل انطلاق المواسم.