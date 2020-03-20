شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التظلمات يكشف لـ"سوبر كورة" حيثيات إيقاف كهربا وإمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة على قرارات اليوم الخاصة بالنظر في الالتماس المقدم من ناديي الأهلي والزمالك فيما يخص عقوبات مباراة السوبر المصري الصادرة من لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري.

أكد عادل الشوربجي في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "رأينا في التظلمات المقدمة من الناديين عدم وجود تحديد لمدة العقوبة لكل من محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور" بالإضافة الى أحمد زاهر إداري فريق الزمالك في العقوبات الصادرة بحقهم من لجنة الإنضباط وبالتالي رأت اللجنة في اجتماعها اليوم القرارات المعلنة.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

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وقررت لجنة الإنضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، منع مرتضى منصور من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وقال مسئولو اللجنة، إن محمد فضل عضو اتحاد الكرة تقدم بمذكرة رسمية ضد رئيس الزمالك، بداعى الهجوم عليه فى أحد البرامج التليفزيونية، وتقدم فضل بـ"سى دى" يثبت صحة ادعائه، لذا قررت اللجنة توقيع هذه العقوبة، لافتا إلى أن اللائحة تمنحه الحق فى معاقبة أى عنصر من عناصر اللعبة.