شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: الأهلى مثل برشلونة وريال مدريد.. وعم حارث "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، إن النادى الأهلى يعد نادي عالمى مثل أندية إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، متابعا إن شهرة اللاعب تخلف بشكل جذرى عند انضمامه للقلعة الحمراء أو الزمالك.

وتابع أفشة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت:"عم حارث مسؤول المهمات بالقلعة الحمراء هو مستر إكس النادى الأهلى فى إحدى الكرات كنت أريد أن ألعبها مثل ميسى نجم برشلونة فى مباراة طنطا ولم أنجح فعم حارث قالي إنت تيجي معايا فى التمرين أسبوع تتدريب عليها وتنفذها بعد كده".

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وشدد أفشة إن من يدخل الأهلى ويلعب به لا يفكر يوما في الخروج من القلعة الحمراء حيث وصف ذلك الأمر بالمستحيل، مشددا إن النظام داخل النادى الأحمر هو سبب تلك التصريحات وإن حلم كان الانضمام للنادى الأهلى منذ صغره.

كما أوضح أفشة إنه لعب 11 سنة فى إنبى ولكنه لم يكن يستطيع قول انتماءه للأهلى لإن ذلك الأمر يعتبره خاطئ، مشددا إنه طوال فترة تواجده فى النادى البترولى كان يقول:"أنا إنباوى وعندما ذهب إلى الأهلى عن حبه للأهلى منذ الصغر لإنه لم يكن يستطيع قول ذلك وهو يتواجد كلاعب فى نادى إنبى".

وأشار محمد مجدى أفشة إلى إنه فعل كل شئ حتى ينضم للأهلى عندما كان لاعبا فى نادى بيراميدز، معربا عن سعادته بمسيرته فى مختلف الأندية التى لعب بها قبل انضمامه لقلعة الجزيرة.