شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. والدة أفشة: أحرص على الصلاة عند تألقه.. وبيحب "الكبدة والملوخية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غلبت الدموع حديث والدة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي، عن مشواره ومسيرته الكروية وتحدثت عن علاقته بعائلته، إلى جانب علاقته بالجميع فى قرية "كومبرة" التى خرج منها.
وقال أفشة لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت عن ابنها وعلاقته بكرة القدم وأسرته الصغيرة وقالت:"حنية محمد للجميع أنا وأبوه وأخواته علشان كده ربنا بيحبب فيه الناس كلها"، أضافت أنه من صغره وهو يعشق كرة القدم ويحب أصدقائه بالجميع ولم يكن له صديق واحد بل الكثيرين.
تابعت أن حياته كلها كرة القدم لدرجة أنه كان ينام والكرة بيده، مشيرة الى أن الكبدة والملوخية والأرز الأكلات المفضلة التي يعشقها ابنها منذ الصغر، معلقها عن مكافآته له عن التألق قائلة:"بصلى وبشكر ربنا".
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