شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. والدة أفشة: أحرص على الصلاة عند تألقه.. وبيحب "الكبدة والملوخية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غلبت الدموع حديث والدة محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي، عن مشواره ومسيرته الكروية وتحدثت عن علاقته بعائلته، إلى جانب علاقته بالجميع فى قرية "كومبرة" التى خرج منها.

وقال أفشة لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت عن ابنها وعلاقته بكرة القدم وأسرته الصغيرة وقالت:"حنية محمد للجميع أنا وأبوه وأخواته علشان كده ربنا بيحبب فيه الناس كلها"، أضافت أنه من صغره وهو يعشق كرة القدم ويحب أصدقائه بالجميع ولم يكن له صديق واحد بل الكثيرين.

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تابعت أن حياته كلها كرة القدم لدرجة أنه كان ينام والكرة بيده، مشيرة الى أن الكبدة والملوخية والأرز الأكلات المفضلة التي يعشقها ابنها منذ الصغر، معلقها عن مكافآته له عن التألق قائلة:"بصلى وبشكر ربنا".

كما كشف محمد مجدي أفشة عن توثيق مسيرته الكروية على جدران منزله الجديد بقريته التي نشأ منها كما أكد لاعب الأهلي الشهير خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير إنه حريص على وضع رسوم جرافيتي على حائط منزله من الداخل وخاصة في مرحة الأهلي بالإضافة الى بعض الصور له في بيراميدز وإنبي الذي يكن له كل الحب خاصة وأنه عاش بين جدرانه أكثر من 10 سنوات وأضاف محمد مجدي أفشة أن عائلته كروية ووالده وأعمامه جميعاً لاعبين كرة متميزين لكن ظروف البلد الصغيرة وعدم خروج أي منهم للأندية جعلهم يظلون هناك وقال إنه عانى في بداية حياته وعمل في الأسواق وكان يرفع البضائع على كتفه "الخضار والفاكهة" في محاولة لكسب المال ومساعدة والدته وأنه خرج من نادي البراجيل إلى إنبي عن طريق "كابتن عماشة" الذي رآه ووضع فيه البذرة الأولى.