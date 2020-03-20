شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الهاتريك التاريخي لوليد سليمان بعد تجديد عقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عقده لمدة موسمين مقبلين مع النادي الأحمر، خلال جلسته أمس مع لجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح.

وخاض وليد سليمان 10 مواسم مع الأهلي ، وشارك لمدة 244 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في إحراز 57 هدفًا وصنع 45 آخرين، فيما حصل على 24 بطاقة صفراء وتم طرده مرتين فقط طوال مشواره مع الأهلي.

وسجل وليد سليمان "هاتريك" وحيد فى مسيرته الكروية، عندما سجل 3 أهداف في الموسم الحالى 2019 - 2020 أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 10، ثم أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 42، ثم أحرز الهدف الثالث "هاتريك" فى الدقيقة 49.

وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.