"إنفوجراف" الحاوى.. بطولات وأرقام قياسية مع النادى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلى تجديد تعاقد لاعبه وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين خلال الجلسة المنعقدة حاليا بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح. ويأتى إعلان الأهلى عن التجديد لوليد سليمان تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” بشأن توصل الطرفين إلى التجديد وذلك حيث يعمل مسؤولو الأهلى حاليا على إنهاء عدد من الملفات وعلى رأسها ملف التجديد للاعبين بعدما قررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات. ويرصد الخليج 365 أهم البطولات والأرقام التي حققها الحاوى وليد سليمان مع النادى الأهلى خلال رحلته بالفانلة الحمراء.



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