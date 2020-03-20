شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: سلامة اللاعبين أهم شئ.. ولا نفكر في معسكرات حتى عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لا يفكر في إقامات أي معسكرات للاعبين في الوقت الحالي، حرصاً على سلامة اللاعبين حتى لا يكونوا عرضه للإصابة بفيروس كورونا الذي تفشى في العديد من دول العالم.

وقال عادل في تصريحات خاصة: لا أعتقد أنه يمكن السماح حتى بمعسكرات في الوقت الحالي، ويجب أن نكون حريصين أكثر على سلامة اللاعبين وسلامة أنفسنا قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

أضاف عادل: لا نفكر في إقامة أي معسكرات قبل انتهاء توقف النشاط الرياضي وأعتقد أنه مع عودة النشاط سمنح القائمون على كرة القدم في مصر، الفرصة للأندية بفترة إعداد كافية.

واختتم عضو المقاولون: نتمنى أن تنقشع هذه الأزمة سريعاً لتعود الحياة إلى الملاعب من جديد، شهد نادى المقاولون العرب عملية تطهير وتعقيم واسعة وشاملة لمنشآت قلعة ذئاب الجبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذها النادى، للحد من انتشار فيروس كورونا العالمى، وذلك فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر لنفس السبب بقرار من رئاسة الوزراء.

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من جانبه قرر الجهاز الفنى للمقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، مد إجازة اللاعبين حتى يوم 20 مارس الجارى، فى ظل عدم انتظام الأوضاع بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا العالمى.

وكان من المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الخميس بعد الراحة التى حصلوا عليها، منذ قرار رئاسة الوزراء بإيقاف النشاط الرياضى مؤقتا ولمدة 14 يومًا، السبت الماضى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.