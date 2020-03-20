شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أفشة: نومى بالكرة وراء اسم شهرتى.. والجري وراء "الفراخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، إن نومه بالكرة سبب إطلاق اسم "أفشة" عليه، متابعا:"أفشة معناها أفتخر به لإنى كنت أعمل مع والدتى فى بيع الفراخ فى البلد وأنا اللى كنت بجرى أمسك الفراخ وأدبحها".

كما كشف محمد مجدي أفشة عن توثيق مسيرته الكروية على جدران منزله الجديد بقريته التي نشأ منها كما أكد لاعب الأهلي الشهير خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير إنه حريص على وضع رسوم جرافيتي على حائط منزله من الداخل وخاصة في مرحة الأهلي بالإضافة الى بعض الصور له في بيراميدز وإنبي الذي يكن له كل الحب خاصة وأنه عاش بين جدرانه أكثر من 10 سنوات.