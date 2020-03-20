أفشة: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي عن أمنياته في أن يواجه فريقه الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مايو المقبل بعد أن يجتاز الفريقان عقبة نصف النهائي.

وتأهل الأهلي لملاقاة الوداد المغربي في نصف النهائي، كما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي أملاً في الوصول إلى المباراة النهائية.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال مجدي أفشة :"أتمنى مقابلة الزمالك في نهائي دوري الأبطال، ستكون مباراة كبيرة، أحب هذا النوع من المواجهات".

وأضاف أفشة :"مواجهات الزمالك تكون ممتعة، تمتاز تلك المباريات بالضغط الجماهيري والاهتمام الكبير، كما أنها فنياً في الملعب تسمح بوجود مساحات ولعب مفتوح".

وأنهى صانع ألعاب الأهلي قائلاً :"واجهت الزمالك من قبل كثيراً، منذ أن كنت في نادي الرجاء، أحب اللعب ضده، وأتمنى أن يجمعنا نهائي دوري أبطال إفريقيا".