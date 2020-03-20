نشرة الخميس.. موقف عقوبات السوبر.. وانطلاق دوري رغم كورونا.. وتجديد فتحي متوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 19 مارس.

اتحاد الكرة يوضح.. موقف عقوبات الأهلي والزمالك إذا لم يكتمل الموسم

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط سيتم تطبيقها سواء اكتمل الموسم الحالي أو لم يكتمل.

أهلي بوعريريج الجزائري يخصص مقره لإيواء المصابين بكورونا

أعلن نادي شباب أهلي برج بوعريريج الجزائري، اليوم الخميس، تخصيص مقره لإيواء المصابين بوباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) الخاضعين للحجر الصحي.

بالفيديو.. متحديا كورونا.. انطلاق دوري بيلاروسيا في وجود الجماهير

تسبب فيروس كورونا في تعليق منافسات كرة القدم حول العالم لكن الدوري في روسيا البيضاء تحدى الجميع مع انطلاق الموسم الجديد اليوم الخميس وقال المسؤولون هناك إنهم سيسمحون أيضا للجماهير بحضور المباريات.

الزمالك يمدد الراحة السلبية للاعبيه خلال فترة توقف الدوري

أعلن نادي الزمالك تمديد فترة الراحة السلبية التي يخضع لها فريق كرة القدم في الوقت الحالي لتصل إلى إسبوعين خلال فترة توقف المسابقات المحلية في مصر.

الاستئناف تعتمد عقوبات الزمالك لعدم حضور القمة

رفضت لجنة الاستئناف التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد عقوبة لجنة المسابقات بشأن مباراة القمة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري والتي أقيمت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

الاستئناف تقبل تظلم الأهلي والزمالك ضد عقوبات "اشتباكات السوبر"

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبول تظلم ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة بشأن مباراة السوبر المصري.

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مصدر لمصراوي: الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع فتحي

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، جلسة مع أحمد فتحي ووكيل أعماله نادر شوقي، لبحث إمكانية تجديد عقد الظهير الايمن للفريق الأحمر.

رسميًا.. الأهلي يجدد عقد وليد سليمان لمدة موسمين

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد لاعبه وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين.

تعليق منافسات الدوري التركي بسبب كورونا

أعلن وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم كاسابوغلو، تعليق كافة المسابقات في تركيا على خلفية انتشار فيروس كورونال المستجد (Covid 19).

"لأجل غير مسمى" تروى ظمأ الـ30 عامًا لليفربول لضمان التتويج ببريميرليج

حصل ليفربول على شبه تأكيد لتحقيق حلمه في التتويج بالدوري الانجليزي بالرغم من تمديد فترة تأجيله وذلك بعد البيان الصادر مؤخرًا ليتم تمديد عمر الموسم الحالي 2019-2020 لأجل غير مسمى.

وفاة نجل لاعب بيراميدز

توفي نجل رجب بكار لاعب فريق بيراميدز، اليوم الخميس، بعد تعرضه لمشاكل صحية فور ولادته.

إلى نهاية أبريل.. استمرار تعليق مباريات الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليج) حتى 30 أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس المصري حول إصابة لاعبين بكورونا

نفى محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بين لاعبي الدوري المصري.