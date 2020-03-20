تصريحات الخميس.. الأهلي مثل الريال وبرشلونة.. وموقف إنبي من استعادة صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 19 مارس.

مرتضى يفتح النار على اللجنة الخماسية.. ويؤكد: مباراة القمة ستعاد

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة، باعتماد عقوبات نادي الزمالك لعدم حضور مباراة القمة، وتقليص عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض لـ10 مباريات، بسبب أحداث مباراة السوبر.

أفشة: الأهلي مثل ريال مدريد وبرشلونة.. ومن يدخله لا يفكر أبداً في الرحيل

اعتبر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي أن القلعة الحمراء مثل ريال مدريد وبرشلونة وأكبر الأندية الأوروبية في الانضباط والالتزام وكل شيء على حد تعبيره.

وكيل رمضان: اللاعب متحفظ على عقوبته.. وكورونا أجلت المفاوضات مع هيديرسفيلد

أكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي، أن اللاعب متحفظ على العقوبة المالية التي فرضها النادي الأهلي عليه بعد أزمته مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق.

لجنة التظلمات: عقوبات الأهلي والزمالك نهائية.. ولم نتعرض لضغوط

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إن العقوبات الصادرة ضد لاعبي الأهلي أو الزمالك بخصوص مباراة السوبر الأخيرة نهائية ولا يجوز الرجوع بها.

حسام عاشور لمصراوي: جلسة تجمعني مع مسؤولي الأهلي لمناقشة التجديد

قال حسام عاشور قائد النادي الأهلي، إن هناك جلسة سيعقدها غدًا الجمعة لمناقشة تجديده مع الأهلي.

مدير أعمال وليد سليمان: اللاعب وقع على بياض.. ويشكر جماهير الأهلي والإدارة

نقل حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان لاعب رسالة من اللاعب بعد تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين.

شيكابالا يشارك في مبادرة سعد سمير.. ويتحدى محمد منير

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انضم محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، للمشاركين في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير لاعب الأهلي، من أجل مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا.

ماركيزيو: انتقال بوجبا إلى يونايتد كان خطأ.. وأتمنى عودته إلى يوفنتوس

قال كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس السابق، إنه أخبر زميله الفرنسي السابق بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي، أن انتقاله إلى أولد ترافورد كان خطأ، لافتًا إلى أنه يريد عودته إلى صفوف البيانكونيري مجددًا.

"بادجي عطلني".. مدافع إنبي يكشف كواليس فشل انتقاله للأهلي

قال أسامة جلال مدافع نادي إنبي إنه لم يوقع للنادي الأهلي كما تردد، مضيفًا أن الفترة الحالية لم تشهد أي مفاوضات.

"إشاعة".. الإسماعيلي يوضح حقيقة إصابة الثنائي بالكورونا

نفى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى بفريق نادي الإسماعيلي، صحة ما تردد عن إصابة ثنائي الفريق محمد صادق ومحمد مجدي بفيروس كورونا المستجد.

"لدينا شروط".. إنبي يوضح موقفه من استعادة صالح جمعة

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، موقف النادي البترولي في استعادة صالح جمعة لاعب فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

رئيس طنطا يرد.. هل يستأنف الدوري بعد تعليق النشاط؟

رفض فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، فكرة إلغاء مسابقة الدوري خلال هذا الموسم عقب قرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية.

مدرب بيراميدز: سننافس على الدوري إذا سقط الأهلي

أكد محمود فتح الله المدرب العام بفريق نادي بيراميدز، أن ناديه لديه العديد من الأهداف يريد تحقيقها في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.

مدافع بيراميدز يكشف موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

كشف عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز، عن موقفه من الانتقال لصفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.