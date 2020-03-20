مرتضى يفتح النار على اللجنة الخماسية.. ويؤكد: مباراة القمة ستعاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة، باعتماد عقوبات نادي الزمالك لعدم حضور مباراة القمة، وتقليص عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض لـ10 مباريات، بسبب أحداث مباراة السوبر.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، إن وجود لجنتي التظلمات والانضباط داخل اتحاد الكرة، يفقدهما استقلاليتهما، مستشهدا بـ"حكم محكمة النقض الصادر منذ أسابيع بفقدان مركز التسوية والتحكيم لاستقلاليته لوجوده داخل اللجنة الأوليمبية".

وأكمل: "لائحة المسابقات تجبرك على التحقيق قبل خصم النقاط، نحن في مهزلة وفوضى، كنت متخوف من إجرائهم لتحقيق، ولكن الآن بعد اعتماد العقوبات دون التحقيق يجعل موقف الزمالك أقوى ويمكنه الفوز بقضيته في 5 دقائق".

وأضاف: "سنذهب للمحكمة ونحصل على حقنا، وستُعاد مباراة الأهلي والزمالك".

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كما انتقد مرتضى منصور الحكام المصريين: "لماذا يفوز الزمالك في 90 % من المباريات مع الحكام الأجانب؟.. والدليل حصول الزمالك على 12 بطولة قارية في الوقت الذي فاز فيه بـ12 بطولة محلية فقط".

وواصل رئيس الزمالك انتقاده للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني: "الانتخابات يجب أن تقام في يوليو، ويتم الدعوة لها قبل موعدها بـ45 يوما، وبالتالي يتبقى أيام للجنة الخماسية ثم ترحل وتترك المنصب".

وعن تبرع لاعبي الزمالك للعائلات المتضررة من فيروس كورونا، قال رئيس النادي الأبيض: "بدلا من مزايدات اللاعبين، يتم خصم المبالغ المتبرع بها من مستحقات اللاعبين ويتم تحويلها رسميا لبيت الزكاة".

ونفى مرتضى منصور تجديد عقود أي من لاعبي الفريق الأبيض، باستثناء محمود علاء الذي تم تجديد تعاقده لاقترابه من الانتهاء: "مبجيش بالضغط الإعلامي، وايه اللي يدفعني اني اجدد تعاقد لاعب لسه متعاقد معاه السنة اللي فاتت".