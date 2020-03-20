محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
اعتبر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي أن القلعة الحمراء مثل ريال مدريد وبرشلونة وأكبر الأندية الأوروبية في الانضباط والالتزام وكل شيء على حد تعبيره.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال أفشة :"الأهلي مثل ريال مدريد وبرشلونة، أن تلعب في النادي الأهلي مثل أن تلعب في أوروبا تماماً".
وأضاف لاعب الأهلي :"ما يميز الأهلي هو الانضباط والالتزام بين الجميع، والأجواء في غرف الملابس وخارج الملعب بين اللاعبين الكبار والجدد والشباب".
وانتقل مجدي أفشة إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي ليصبح لاعباً أساسياً في تشكيل المدرب السويسري رينيه فايلر ويقود الأحمر لتصدر الدوري بلا هزيمة والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأنهى أفشة :"أحياناً أشعر بالخجل عندما أذهب إلى تدريبات الفريق وأجد لاعبين أكبر مني سناً سبقوني إلى الملعب، هذا هو النادي الأهلي الذي لا يُفكر أي لاعب انتقل إليه في الرحيل عنه أبداً".
كانت هذه تفاصيل خبر أفشة: الأهلي مثل ريال مدريد وبرشلونة.. ومن يدخله لا يفكر أبداً في الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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