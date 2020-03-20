اتحاد الكرة يوضح.. موقف عقوبات الأهلي والزمالك إذا لم يكتمل الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط سيتم تطبيقها سواء اكتمل الموسم الحالي أو لم يكتمل.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كافة العقوبات سيتم تنفيذها حتى لو رحل أي من الصادر بحقهم عقوبة إلى أي نادي آخر.

وتوقفت بطولة الدوري بسبب مخاطر فيروس كورونا، دون الكشف عن موقف استكمال الموسم من عدمه.

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وكانت لجنة الانضباط أصدرت عدد من القرارات بعد أحداث الشغب التي شهدها مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وجاء ضمن القرارات إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم، قبل خفضها إلى 10 مباريات بعد استئناف الناديين ضد القرار.

كما قررت الانضباط إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وعبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبيّ الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، مع تغريم كل من الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، وكذلك منع مرتضى منصور رئيس الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.