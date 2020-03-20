وكيل رمضان: اللاعب متحفظ على عقوبته.. وكورونا أجلت المفاوضات مع هيديرسفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي، أن اللاعب متحفظ على العقوبة المالية التي فرضها النادي الأهلي عليه بعد أزمته مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق.
وشهد مران الفريق يوم الإثنين وقوع مشادة بين رمضان وبادجي بسبب امتناع كل منهما عن تمرير الكرة للآخر، ليقرر الأهلي توقيع غرامة مالية على الثنائي.
كما أوضح نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البريمو على قناة "تن"، أنه كان من المفترض أن يسافر إلى إنجلترا للتفاوض مع هيديرسفيلد، حول تجديد الإعارة أو الشراء النهائي ولكن أزمة كورونا أجلت سفره.
وتنتهي إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري.
وأكمل: "كل شييء وارد سواء تجديد الإعارة أو الرحيل لنادي آخر".
وغاب رمضان صبحي طوال الـ3 أشهر الماضية بسبب الإصابة.
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