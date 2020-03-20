لجنة التظلمات: عقوبات الأهلي والزمالك نهائية.. ولم نتعرض لضغوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إن العقوبات الصادرة ضد لاعبي الأهلي أو الزمالك بخصوص مباراة السوبر الأخيرة نهائية ولا يجوز الرجوع بها.

ونفى رئيس لجنة التظلمات، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية النهار، مساء اليوم الخميس، تعرضهم لأي ضغوط لتعديل العقوبات التي كانت صادرة من قبل أي طرف أو مسؤولي اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت قبول تظلم ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة بشأن مباراة السوبر المصري.

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لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، كانت قد عاقبت كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك بالإيقاف حتى نهاية الموسم بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات.

وتقدم ناديي الأهلي والزمالك بتظلم إلى لجنة الاستئناف التي قامت بتقليص العقوبة والاكفتاء بالإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

كما قررت تعديل العقوبة الصادرة بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر، بالإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

جدير بالذكر أن الزمالك تُوج بمباراة السوبر المحلي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.