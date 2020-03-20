ريـال مدريد يتطلع لضم ماني الصيف المقبل

تتجه إدارة نادي ريـال مدريد الإسباني، إلى البدء في مفاوضات جادة مع ليفربول الإنجليزي بشأن إمكانية ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني خلال الصيف المقبل.

وأفادت تقارير إسبانية أن زيدان المدير الفني لمدريد، أبدى حاجته لجهود اللاعب الإفريقي.

ووضعت إدارة النادي الإسباني، النجم السنغالي هدفاً لها، حال فشل انتقال كليان مبابي من فريقه باريس سان جيرمان إلى مدريد خلال الصيف المقبل.

ساديو ماني خلال الصيف المقبل.وأفادت تقارير إسبانية أن زيدان المدير الفني لمدريد، أبدى حاجته لجهود اللاعب الإفريقي.ووضعت إدارة النادي الإسباني، النجم السنغالي هدفاً لها، حال فشل انتقال كليان مبابي من فريقه باريس سان جيرمان إلى مدريد خلال الصيف المقبل.

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