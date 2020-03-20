لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري تخفف عقوبة لاعبي الأهلي والزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، تعديل العقوبتين الصادرتين على “محمود عبد المنعم” لاعب الأهلي، و”إمام عاشور” لاعب الزمالك، بعد قبول التظلم المقدم من الناديين على العقوبات الصادرة من لجنة الإنضباط.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في وقت سابق بإيقاف اللاعبان، بالإضافة إلى “أحمد زاهر” إداري فريق الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث مباراة السوبر التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتقدم “الأهلي والزمالك” بتظلم إلى اتحاد الكرة، بسبب العقوبات التي صدرت ضد الناديين، وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم، وخفضت العقوبة إلى إيقاف 10 مباريات لكلا اللاعبان، بدلاً من الإيقاف حتى نهاية الموسم.

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وتم تعديل العقوبة الصادرة على “أحمد زاهر” إداري الزمالك، بجعل الإيقاف 12 مباراة، وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

بينما رفض اتحاد الكرة المصري الطلب المقدم من نادي “الزمالك” بشأن انسحابه في مباراة “الأهلي” ببطولة الدوري المصري الممتاز، وقررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعًا، مما يعني ان الفارس الأبيض تم خصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم الجاري.

وأوصت لجنة الانضباط بتوقيع غرامة مالية على “الزمالك” بجانب خصم النقاط بناء على المادة رقم 46 من لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والتي تقضي بضرورة التغريم المالي كجزء من عقوبة الإنسحاب.