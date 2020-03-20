رياضة | أفشة: فترة الرجاء المطروحي صنعت الفارق معي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفشة: فترة الرجاء المطروحي صنعت الفارق معي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، عن تفاصيل توهجه كرويا وتألقه منذ انتقاله للرجاء المطروحي وحتى الانضمام للأهلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"فترة الرجاء المطروحي صنعت الفارق معي، وأعادتني لمكان أخر في إنبي، ولولاها لعدت إلى قطاع الناشئين في النادي البترولي".

وتابع :"الخروج على سبيل الإعارة ليست نهاية العالم، ولكن لا بد أن يشارك اللاعب خلال فترة إعارته وإلا لا يتم إعارته".

وواصل :"تردد إسم اللاعب من خلال مشاركته هو أمر هام للغاية، ووجود لاعب في أي ناد أخر غير الأهلي والزمالك لن يسمع عنه أحد".

