رياضة | نجم الأهلي يشيد بمدرب المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يشيد بمدرب المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يفضل المشاركة في مركز صانع الألعاب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"احترم طارق العشري رغم استبعادي من المباريات خلال فترة تولية تدريب إنبي".

وتابع :"إيهاب جلال مدرب محترم وشخصية رائعة، ولا ينسب الهزيمة إلى اللاعبين وله تكتيك مختلف تماما".

وواصل :"أحب اللاعب في مركز صانع ألعاب وأكون قريب من المرمى، كما أنني شاركت في مركز خط الوسط المدافع".

