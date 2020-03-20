رياضة | بوفون: لن أتوقف عن اللعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوفون: لن أتوقف عن اللعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال بوفون: "لن أتوقف عن اللعب لأنني ما زلت أشعر بأنني على ما يرام، وأيضاً بسبب أحلامي منذ كنت طفلاً، لم أفكر في ذلك الوقت في أنني قد أحقق ما وصلت له"، في تصريحات أوردها موقع فريقه يوفنتوس.

وأتم بوفون 42 عاماً في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد عاد هذا العام إلى يوفنتوس بعد موسم قضاه في باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو بديل الحارس البولندي تشيزني، وقد خاض حتى الآن 11 مباراة بمستوى جيد. Advertisements

ويتواجد حارس مرمى "الآتزوري" السابق هذه الفترة في منزله مثل باقي المواطنين الإيطاليين بسبب حالة الطوارئ جراء فيروس كورونا، وأبرز أهمية اتباع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للحد من تفشي الوباء.

وأكد: "بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في المدينة داخل شقة فالأمر معقد، لكن يجب احترام الآخر والانصياع للتعليمات التي يعلنوها، ستجمعنا هذه التجربة أكثر".