رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 19 مارس 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 19 مارس 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 19 مارس 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالقلعة الحمراء، أبرزها تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق لمدة موسمين قادمين.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 19 / 3 / 2020:

رسميا.. الأهلي يعلن تجديد عقد وليد سليمان

أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات

وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، التي جرت في إطار تقدير الأهلي لأبنائه، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.

أول تعليق من وليد سليمان بعد تجديد عقده مع الأهلي

نقل حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني رسالة من الحاوي بعد تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين.

ووجه وليد سليمان الشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة وادارة النادي على الدعم طوال الفترة الماضية، وهو ما ظهر في الرغبة القوية على مد الأرتباط بين الطرفيين.

وأكد وليد سليمان أن لوكيله نادر شوقي دور كبير في انهاء المفاوضات بشكل مرضي لجميع الأطراف، مشددا أن المفاوضات لم تستغرق وقت مع لجنة التخطيط التي اجتمعت معه اليوم الخميس كاشفا في الوقت ذاته أنه وقع على بياض بمجرد علمه برغبة النادي في الإبقاء عليه والاستفاده من جهوده.

خاص - الأهلي يحدد مدة عقد حسام عاشور

أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تجديد تعاقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مقبلين.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل الإدارة، أن الأهلي بصدد إعلان تجديد عقد حسام عاشور لمدة موسم واحد، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وابتعد عاشور خلال الفترة الماضية عن المشاركة بشكل أساسي في ظل اعتماد السويسري رينيه فايلر على الثنائي اليو ديانج وعمرو السولية.

وبدأت اجتماعات الأهلي اليوم الخميس مع الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان من أجل التجديد، بينما ستكون الجلسة الثانية التي تعقدها اللجنة غدًا الجمعة مع كل من شريف إكرامي وحسام عاشور، وذلك لمناقشة الموقف النهائي من النادي سواء بالتجديد والبقاء أو أية حلول أخرى.

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

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اعتذر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له اليوم لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

جاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة، حيث استأذن اللاعب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتأجيل موعد الاجتماع إلى الأحد القادم لحين عودته.

وكانت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، قد اجتمعت اليوم مع وليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، تم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين.

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

وجه أحمد فتحي قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية للزمالك للانضمام للقلعة البيضاء في الفترة الماضية

ورفض فتحي عرضاً ضخماً من نادي الزمالك للانضمام للفريق وارتداء القميص الأبيض بالرغم من تدخل بعض الوسطاء لإقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الأهلي

وعرض الزمالك على أحمد فتحي 30 مليون جنيه للتوقيع لمدة موسمين بجانب مكافآت الفوز بالمباريات إلا أن اللاعب رفض التفاوض من بعيد أو من قريب متمسكاً بالبقاء في الأهلي.

وجاء قرار رفض احمد فتحي التفاوض مع الزمالك احترماً لمشواره مع الأهلي ومساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بالبطولات بجانب علاقته الطيبة مع الجماهير.

خاص- الأهلي يناقش تعديل عقد الشناوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن منافشة مسئولو النادي الأحمر، ملف تعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر بأن النادي الأحمر سيناقش تعديل عقد الشناوي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الحارس في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر بأن مناقشة تعديل عقد الشناوي لقطع الطريق أمام إغراءات الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات حارس مرمى النادي ومنتخب مصر.

الاتفاق السعودي يخطط لضم أزارو نهائياً من الأهلي

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن نادي الاتفاق السعودي سيطلب من الأهلي المصري شراء المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر والذي يلعب معارًا لصفوف النادي السعودي حتى نهاية الموسم.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية بأن الاتفاق يرغب بقوة في الحصول على خدمات أزارو بصفة نهائية.

وأضافت الصحيفة بأن العقد المبرم بين الاتفاق السعودي والأهلي المصري لا يوجد به بند شراء أزارو بصفة نهائية.

ولفت أزارو الأنظار إليه منذ انتقاله للاتفاق السعودي معارًا في يناير الماضي حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا أخر.