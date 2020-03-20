رياضة | أخبار الزمالك اليوم الخميس 19 مارس: عرض ضخم لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل هداف الأبيض.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الخميس 19 مارس: عرض ضخم لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل هداف الأبيض.. الزمالك ينقض على بديل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس ١٩ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الكشف عن عرض الفريق لضم نجم الأهلي وتفاصيل جديدة بشأن أزمة السوبر وتحديد شرط النادي للتخلي عن نجم الفريق.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

وجه أحمد فتحي قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي صدمة قوية للزمالك للانضمام للقلعة البيضاء في الفترة الماضية.

ورفض فتحي عرضاً ضخماً من نادي الزمالك للانضمام للفريق وارتداء القميص الأبيض بالرغم من تدخل بعض الوسطاء لإقناع اللاعب بفكرة الرحيل عن الأهلي.

وعرض الزمالك على أحمد فتحي 30 مليون جنيه للتوقيع لمدة موسمين بجانب مكافآت الفوز بالمباريات إلا أن اللاعب رفض التفاوض من بعيد أو من قريب متمسكاً بالبقاء في الأهلي.

إداري الزمالك يكشف عن تفاصيل جديدة في أزمة السوبر

كشف أحمد زاهر إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والتي تسببت في إيقافه مع إمام عاشور لاعب الأبيض ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمر لنهاية الموسم.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الزمالك": "بعد نهاية المباراة ركضت فرحًا بالفوز داخل الملعب، ولمحت عبد الله جمعة يركض في اتجاه جماهير الأهلي".

وتابع: "جمعة ركض في اتجاه جماهير الأهلي ولم يفعل شيئًا آخر، وكان على وشك العودة للملعب وانتهاء الموضوع، وذهب له كهربا وبدأ في الاشتباك معه، وحاولت مع أشرف بن شرقي تهدئة لاعب الأحمر".

الزمالك يستغل فترة توقف النشاط الرياضي بتجديد عقود نجومه

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك الذي يرأسه مرتضى منصور يسعون إلى استغلال فترة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي تحديدًا في الدوري الممتاز والبطولات الإفريقية وذلك بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد لإعادة ترتيب أركان الفريق الأبيض.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك يتحرك في الوقت الحالي من أجل إنهاء ملفات نجوم آخرين يأتى على رأسهم تجديد عقد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، حيث تتجه نية القلعة البيضاء إلى التجديد له حتى عام 2025.

وفي نفس الجانب، يسعى مسئولو الزمالك لتجديد عقد نجمي الفريق التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم وتعديل قيمتهما المادية من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

نجم الزمالك يوجه رسالة لجماهيره بشأن فيروس كورونا

قام التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك بتوجيه رسالة لمتابعيه من أجل وقاية أنفسهم من فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال ساسي في فيديو قام بنشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "اعتنوا بأنفسكم وأحموا عائلتكم والتزموا بالتواجد في المنازل ولا تخرجوا، يارب احمي مصر واحمي تونس واحمي العالم كله".

حسام حسن على رادار الزمالك في الصيف

دخل حسام حسن مهاجم فريق سموحة دائرة اهتمامات مسئولي نادي الزمالك بشكل كبير للحصول على خدماته في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.

ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع حسام حسن ليحل محل عمر السعيد مع إعارة الأخير لأي نادي لمدة موسم واحد فقط.

Advertisements

ادارة الزمالك تبحث عن حل لثلاثي الفريق

يترقب ثلاثي الزمالك، فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، عودة رحلات طيران، من أجل العودة إلى مصر، غدًا الخميس، تمهيدًا لخوض تدريبات الفريق الأبيض، بداية من السبت المقبل.

ويحاول مسؤولي الزمالك توفير رحلات طيران للثلاثي، لكن فشل الأمر.

شرط الزمالك لرحيل البلدوزر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شرطا للموافقة على رحيل مصطفى محمد في الصيف المقبل.

واشترط جهاز الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر للموافقة على رحيل مصطفى محمد، وخوضه تجربة الاحتراف الخارجي، في حالة تلقيه عرض قوى.

حال رحيل عواد.. الزمالك يرفض ضم حراس جدد

قرر مسئولو نادي الزمالك عدم التعاقد مع أي حارس مرمى جديد للفريق خلال الفترة المقبلة وذلك حال رحيل محمد عواد في ميركاتو الصيف.

وقرر مسئولو الزمالك عدم إبرام أي صفقات على مستوى حراسة المرمى حال رحيل عواد والاكتفاء بتواجد محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش إلى جانب الحارس الصاعد محمد صبحي.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بن عيادة

كشف فيصل عبيد مدير أعمال الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وقال عبيد في تصريحات تليفزيونية: كانت هناك جلسة بالفعل مع مسئولو الزمالك خلال تواجدهم في تونس لمواجهة الترجي ولكن بعدها النادي لم يتحرك رسمي بشأن ضم اللاعب

واضاف: تحدث معي أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك مبدياً رغبة واضحة بالتعاقد مع اللاعب ولكن لا توجد أشياء رسمية حتي الآن.

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

يجهز أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق مفاجأة بشأن ترشحه من جديد لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "قطعت شوطًا كبيرًا في الانتخابات الماضية في مواجهة مرتضى منصور ، رغم أنني لم أعقد أي مؤتمرات أو ندوات انتخابية.

وعن اتهامه بالسحر من مرتضي منصور لتعطيل مسيرة الفريق قال: لا أنظر لهذه الأقاويل لو هناك بالفعل سحر لفزت برئاسة النادي في 2017.

الكشف عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم المقاولون العرب

يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بصفقات هجومية قوية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي المقاولون العرب من أجل الحصول على توقيع مهاجم فريق ذئاب الجبل، الشاب طاهر محمد طاهر، صاحب الـ22 عام.

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسؤولو الزمالك فاوضوا اللاعب، ويجرون حاليًا اتفاقهم مع مسئولي