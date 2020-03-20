رياضة | لافتة إنسانية رائعة من عبد الرزاق حمد الله

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وجه المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي رسالة إلى جماهير الكرة السعودية بشأن فيروس كورونا.

وطالب مهاجم النصر الجماهير بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة السعودية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) .

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

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وطلب حمد الله الجماهير بالدعاء بأن ينتهي هذا البلاء على حد قوله.

وكان اللاعب المغربي أعلن عن مبادرته بالتكفل بمساعدة 1000 أسرة مغربية متضررة من جراء تفشي فيروس كورونا ولا تملك مصدرا للدخل.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف الأنشطة الرياضية في جميع دول العالم.